“Dieci anni di amore per l’Italia” | al via la festa di FdI a Roma | tutto il programma e gli ospiti Polemiche per il concerto di Cristina D’Avena

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Si apre giovedì 15 dicembre in piazza del Popolo, a, laper il decennale di Fratelli d’Italia: il partito che oggi è il primo del Paese, infatti, fu fondato il 21 dicembre 2012 da Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa, che annunciarono di voler lasciare il Popolo della libertà per dar vita a una nuova formazione di destra. La kermesse, dal titolo “diper“, andrà avanti fino a sabato 17: la piazza sarà divisa in due aree, una dedicata a una sorta di villaggio natalizio, un’altra con la tensostruttura dove si svolgeranno i dibattiti politici. Si parte giovedì alle 15 con un dibattito a cui prenderanno parte tutti i quadri locali del partito ae nel Lazio. Alle 16:30 Bruno Vespa intervista il presidente del Senato ...

Agenzia Nova

Ha poi lavorato per circanell'istituto come embriologa dove si è occupata di fecondazione assistita. Dopo un'esperienza di Tumore ai due seni si avvicina al mondo dell'alimentazione, ...... nel corso del webinar "Un italiano sunella fascia di povertà, è emergenza bollette" ... Penso alla denatalità, fenomeno iniziato vent'fa e mai preso seriamente in considerazione, alla crisi ... Istat: negli ultimi dieci anni dimezzati gli analfabeti in Italia, sono lo 0,5 della popolazione La cantante si esibisce alla festa per i 10 anni di Fratelli d'Italia. Cristina D’Avena canterà alla festa di Fratelli d’Italia. Lo scrive sul suo account Instagram Cristina D’Avena, dopo gli… Leggi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...