Chalmers d' oro nei 100 stile | Miressi è di bronzo col record italiano E Martinenghi è argento

... per Miressi la seconda dopo l'in staffetta veloce. Le prime parole di Miressi: 'Una gara difficile, al centesimo - fa Mirex - è stata una dura battaglia. Sono contento.lo aveva ...Vince il padrone di casadavanti al francese Grousset. Quinto tempo per Thomas Ceccon (45. La seconda medaglia di giornata porta la firma di Nicolò Martinenghi , ma purtroppo non è d'. L'...Il piemontese alle spalle di Chalmers e Grousset, quinto posto per Ceccon.MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Alessandro Miressi è medaglia di ...Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta in programma a Melbourne. L'azzurro ...