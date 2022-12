Borse affondano dopo la Bce Milano perde il 3 | 45% | spread a 207 punti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Anche per Francoforte, come per la Fed, l'inflazione è ancora troppo elevata e servono ulteriori e significativi aumenti dei tassi. Riviste al rialzo le stime sui prezzi in Europa, annunciata riduzione acquisti di App di 15 mld dal mese di marzo. Negli Stati Uniti il picco dei tassi potrebbe essere oltre il 5% nel 2023

Un messaggio che è stato immediatamente colto dai mercati: lehanno ampliato i ribassi della mattinata e lo spread si è riportato sopra i 200 punti base, attestandosi a 206 punti. Lagarde: i ...Dopo una mattinata in rosso, sulla scia delle decisioni della Fed e delle parole di Jerome Powell, gli indici europeimentre Wall Street è in netto calo, con la Bce che taglia i tassi - ... Borsa: l'Europa affonda con la Bce "falco", Milano chiude a -3,45% Europa in rosso Milano continua la discesa di oltre l’1% a metà seduta. La borsa di Londra non reagisce all’aumento dei tassi di interesse da 50 punti base della Bank of England e prosegue la seduta ...La Bce ha alzato nuovamente i tassi di interesse aumentandoli di mezzo punto percentuale. Il 15 dicembre la Banca Centrale Europea ha portato il costo del denaro al 2,5 per cento (al 2 per cento sui… ...