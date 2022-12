Veneziani legge i primi 10 anni di FdI Non solo gli scontenti hanno votato Meloni

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Non c’èil bacino degliad aver foraggiato il successo elettorale di Fratelli d’Italia, ma anche l’esperienza di Alleanza Nazionale in cui grosso modo un 15-20% di italiani aveva mostrato sempre un’inclinazione verso destra. Lo dice a Formiche.net Marcello, intellettuale e scrittore che ha appena pubblicato per Marsilio “. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo”, chein filigrana il passaggio ideale dall’exploit di An a quello di FdI, nel decimoversario del partitoano, che si terrà nel prossimo fine settimana a Roma. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo? Credo che la scontentezza sia veramente il male oscuro della nostra epoca: cerchiamo in maggioranza contemporaneità, siamo...