(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Imponente e folto esemplare, l’albero contribuirà a celebrare il2022 nel quadrilateromoda, dove il 14 dicembre è stato inaugurato ufficialmente il Portrait Milano Hotel, terzo hotelfamiglia Ferragamo, cinque stelle lusso, che si candida a diventare uno dei migliori del capoluogo meneghino. Il nuovo albergo occupa i piani superiori dell’edificio del Seminario Arcivescovile di Corso Venezia 11, posto a un passo da San Babila, storico gioiello del Barocco lombardo la cui costruzione iniziò nel 1565. Tra i più antichi seminari situati in Europa e nel mondo, fu anche adibito a biblioteca, stamperia, scuola per ragazzi e, nei recenti anni Ottanta e Novanta, fu scelto come studio creativo dall’architetto Mario Bellini. Questo ambizioso progetto di recupero conservativo trasforma dunque oggi il Seminario Arcivescovile in ...

Dagli straordinari boschi della Val di Scalve è partito, lo scorso sabato 26 novembre, con destinazione Milano centro, undi quattordici metri di altezza. La fornitura dell'è stata resa possibile per l'interessamento del Comune di Schilpario, mentre il progetto per l'allestimento natalizio è firmato da Maurizio Vegini e Lucia Nusiner dello Studio Gpt di ... Un abete ambasciatore della Val di Scalve per il Natale milanese