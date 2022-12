Raid no-vax nelle scuole | “L’educazione | unica arma per combattere l’ignoranza”

Prima Treviglio

... il maxicondotto in 112 abitazioni private e una caserma è servito, hanno spiegato gli ... Il sottoufficiale era già stato notato in passato come attivista No. In una democrazia consolidata ...... hanno dichiarato i procuratoridella polizia tedesca in tutta la Germania dove sono stati ... Il sottoufficiale era già stato notato come no, in passato, mentre non avrebbe avuto collegamenti ... Scritte con la vernice rossa dei "no vax": raid all'Università e al liceo Mascheroni Raid della polizia tedesca oggi in tutta la Germania dove sono stati arrestati 25 membri di un "gruppo terroristico" di estrema destra sospettato di pianificare un attacco al Bundestag (parlamento) a ...Raid della polizia tedesca oggi in tutta la Germania dove sono stati arrestati 25 membri di un "gruppo terroristico" di estrema destra sospettato di pianificare un attacco al Bundestag (parlamento) a ...