NBA | saranno 6 i premi di fine anno per i giocatori | il titolo di MVP prenderà il nome di Michael Jordan

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Importante novità in casa NBA. La massima lega di basket del mondo, infatti, ha deciso di rivoluzionare il proprio sistema legato aidiper i. D’ora in avanti, infatti, i riconoscimenti individuali per chi si è maggiormente segnalato nel corso dell’annatasei, ma la modifica più succosa riguarda il fatto che taliassociati ad altrettante leggende della palla a spicchi. La conferma arriva direttamente dalle parole del commissioner, Adam Silver: “La nostra nuova collezione di trofei celebra alcuni deipiù grandi e di maggior impatto nella storia della NBA. Mentre riconosciamo i miglioridel campionato ogni stagione, rendiamo omaggio ...

Sky Sport

Il Mozart dei canestri: l'anno prossimotrent'anni dalla sua tragica morte. "Un giocatore indimenticabile, diventato star anche in, e argento olimpico a Barcellona dietro il primo Dream ...Un campionato che sta producendo stagioni individuali di altissimo livello ha già visto lo scatenarsi delle discussioni su qualii giocatori che la lega sceglierà di premiare a fine anno con i consueti premi stagionali. Da quello - il più ambito di tutti - di Most Valuable Player ai riconoscimenti per miglior rookie, ... NBA, tutti i premi stagionali secondo ESPN: chi sono (oggi) i favoriti La Nba ha svelato oggi sei trofei intitolati a leggende della Lega, che saranno consegnati ai vincitori del Kia Performance Award di fine stagione. “I nostri nuovi trofei celebrano alcuni dei giocator ...Manca poco più di un mese all’uscita di NBA All-World, il nuovo gioco a tema basket in AR dai creatori di Pokémon GO e Pikmin Bloom.