Mutui | per variabili possibili rincari fino a 180 euro da inizio anno

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il 15 dicembre si terrà la prossima riunione della Bce e sembra ormai certo un nuovo aumento dei tassi che, secondo le attese, potrebbero salire questa volta di 50 punti base, con inevitabili ricadute sulle rate dei. Secondo le simulazioni di Facile.it, considerando un mutuo variabile medio, a seguito del nuovo incremento la rata mensile potrebbe aumentare, nei prossimi mesi, di quasi 35, con un aggravio complessivo di circa 180rispetto a(+39%). “L’Euribor, l’indice di riferimento per ia tasso variabile, tende a cambiare sulla base delle aspettative dei tassi Bce, ma non è detto che lo faccia in misura uguale; per capire quindi come variernel concreto le rate dei mutuatari, bisognerà ...

