LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Pilato avanti col brivido! 4×50 mista mista azzurra in finale! Ceccon e Miressi in semifinale

OA Sport

...- I favoriti gara per gara - La rana azzurra punta al massimo - I convocati azzurri per Melbourne 2022 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella seconda giornata dei Campionati Mondiali di...11.48: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per questa notte all'1.00 con la seconda sessione di batterie. Grazie per averci seguito e buona giornata! 11.47: Nelle altre due finali con azzurri impegnati ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: Pilato avanti col brivido! 4x50 mista mista azzurra in finale! Ceccon e Miressi in semifinale A Melbourne, Nicolò ritrova Peaty dopo un anno e mezzo, la tarantina a caccia della prima medaglia nei 100 rana da 25 metri ...Mondiali nuoto vasca corta Melbourne 2022, l'avventura dell'Italia comincia con due ori: Paltrinieri vince nei 1500 metri, ed è il primo italiano a ...