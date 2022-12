I Pooh commentano la squalifica record di Riccardo Fogli | escludono la bestemmia

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) In queste ultime ore non si parla d’altro se non di quello che è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 7. Lunedì 12 dicembre 2022, Alfonso Signorini ha presentato due nuovi vipponi ai concorrenti. Tra di loro anche il celebre cantante dei. Il giorno dopo rispetto all’ingresso in casa,ha avuto solo il tempo di fare colazione con i nuovi coinquilini per poi andare in confessionale e non tornare più dagli altri vip. Mentre stava mangiando insieme ad alcuni dei concorrenti,si è lasciato sfuggire una chiarae per questo è stato immediatamente allontanato con unadal gioco. GF Vip 7,to perdopo neanche 24 ...