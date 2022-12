Fiorentina vince anche a Bastia 1-2 Amrabat | lo vogliono 4 grandi club Lui | “Sono un giocatore viola”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)in Corsica, la, in trasferta a(squadra di Ligue 2) nella quarta amichevole di preparazione per la ripresa del campionato. Il risultato finale è stato di 2-1 con reti di Igor al 14' del secondo tempo e Barak al 19' e gol a cinque minuti dal termine di Santelli per la formazione di casa L'articolo proviene da Firenze Post.

Chiaffronterà l'Argentina già vincente ieri contro la Croazia nella finale per il primo e ... Alle ore 17.30 laaffronterà i francesi dal Bastia mentre alle 18 il Bologna gli spagnoli ...FOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A Juve terza da sola: la classifica della Serie A Il Milannel recupero contro lae si riporta a - 8 dal Napoli ...Vince anche in Corsica, la Fiorentina, in trasferta a Bastia (squadra di Ligue 2) nella quarta amichevole di preparazione per la ripresa del campionato. Il risultato finale è stato di 2-1 con reti di ...La Fiorentina è stata, nella sua storia, protagonista ai Mondiali: torniamo indietro nel tempo con Luca Toni a Germania 2006 ...