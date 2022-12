Finardi | Non conoscevo la mia voce Ora mi rinnovo | e omaggio i miei colleghi eccellenti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Diciassette brani in un lungo, intenso ed emozionante flusso sonoro . Un ripensare non solo la propria carriera ma perfino la propria vocalità, mentre si passa dai nuovi brani inediti come Katia a ...

Diciassette brani in un lungo, intenso ed emozionante flusso sonoro . Un ripensaresolo la propria carriera ma perfino la propria vocalità, mentre si passa dai nuovi brani inediti ...Eugenio...Dopo di me, qualunque persona scelga,riuscirà mai ad eguagliare quello che è stato, per un ... Leggi anche > Oggi è un altro giorno, Eugeniogela il pubblico con una battuta: ecco cosa ha ...Euphonia Suite è il nuovo lavoro del cantautore che ripercorre la sua carriera, accosta si suoi successi gli inediti e reinterpreta Fossati e Battiato ...Eugenio Finardi in concerto a Melpignano: un live pomeidiano domenica prossima nell'ambito del Mercato del Giusto. Un evento da non perdere per riascoltare i grandi successi ...