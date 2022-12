Torino-Cremonese | modalità accrediti stampa

(Di martedì 13 dicembre 2022) IlFootball Club comunica che le richieste di accreditoper i giornalisti inerenti la gara amichevoleandranno inviate entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 19 dicembre all’indirizzo mail media.accreditation@fc.it secondo le consuete procedure. Ogni testata potrà inviare al massimo n. 3 nominativi per quanto concerne le testate nazionali ed un massimo di n.1 nominativo per quanto riguarda tv locali, radio e siti internet. Esclusiva fotografica Agenzia LaPresse. IlFootball Club comunicherà l’esito della richiesta entro 48 ore dalla gara. Fonte articolo e foto: www.fc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI

Torino FC

...al Monza nella prima parte di stagione sembra possibile il passaggio in prestito alla, ... Per Juan Cuadrado , Alex Sandro e Adrien Rabiot , infatti, l'avventura asembra ai titoli di ...... Udinese 51 (una gara in più); Fiorentina 49; Atalanta 48;46; Sassuolo 42; Salernitana 40 (una gara in più); Bologna 38; Hellas Verona 34; Spezia 33; Empoli 31; Sampdoria 22. Lecce,... Amichevole prenatalizia contro la Cremonese | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Allenamento aperto a media e pubblico alla Continassa. Dopo Vlahovic, atteso in questi giorni il rientro dal Mondiale anche di Kostic e McKennie ...Il Torino Football Club comunica che le richieste di accredito stampa per i giornalisti inerenti la gara amichevole Torino-Cremonese andranno inviate entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 19 ...