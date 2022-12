Siena saluta Swan Ngapeth

(Di martedì 13 dicembre 2022) La società Emma Villas Aubaycomunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore. Il Club ringrazia l’atleta francese per l’ottimo lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il proseguo della carriera. Fonte articolo e foto: www.legavolley.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Lega Pallavolo Serie A

L' Emma Villas Aubay ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Swan Ngapeth, nato a Saint-Raphael il 9 gennaio del 1992. SIENA. La società comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Swan Ngapeth. Il Club ringrazia l'atleta francese per l'ottimo lavoro svolto.