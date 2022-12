Realizza 18mila magliette per l’Inghilterra campione | l’appello disperato

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 dicembre 2022) E' in corso il Mondiale in Qatar 2022, si avvicinano le partite delle semifinali. Nella prima partita in campo Argentina contro Croazia, si preannuncia una gara equilibrata tra due squadre protagoniste di un ottimo percorso. In particolar modo Perisic e compagni si sono dimostrati un gruppo molto compatto, formato da calciatori di livello in tutti i reparti. L'Albiceleste è più forte dal punto di vista tecnico, ma il percorso di Messi e compagni è stato dai due volti. La squadra non ha mai veramente entusiasmato ed è stata trascinata dalle giocate di Leo Messi. Nell'altra partita in campo Francia e Marocco. La compagine di Deschamps è la favorita alla vittoria finale, il Marocco è la sorpresa più bella e si giocherà le ultime carte anche in semifinale.