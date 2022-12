Raffica di perturbazioni | dove arriva la neve Le previsioni di Giuliacci

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Pochi dubbi all'orizzonte, il freddo stando. Lemeteo per i prossimi giorni parlano senza mezzi termini di pioggia,e gelo. La situazione però non sarà omogenea per tutta Italia. A fornire gli ultimi aggiornamenti è il sito del colonnello Marioche fa sapere che a portare "maltempo diffuso e insistente" saranno infatti tre diversein rapida sequenza che "attraverseranno da ovest verso est la nostra Penisola", si legge su meteo.it. Pioggia, tanta, eanche in pianura ma on ovunque. Parliamo della settimana in corso che si conclude il 19 Dicembre: "Molte nubi, freddo e poco spazio al sole, perché lesi avvicenderanno sul nostro Paese a breve distanza una dall'altra". La ...