Qatargate | la nota del Pd | ' Sconcertati | chiediamo inflessibilità | noi estranei'

, il Pd ha emesso unain cui ha preso le distanze dai coinvolti nelle indagini e negli arresti, ribadendo la posizione dei democratici. "Siamo sconcertati per le notizie relative all'...E' quanto si legge in unadella segreteria del Pd sulla vicendaQatargate, il Pd ha emesso una nota in cui ha preso le distanze dai coinvolti nelle indagini e negli arresti, ribadendo la posizione dei democratici.Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Il Pd, in questa vicenda, è parte lesa e si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario in corso. Analogamente terremo atteggiamenti inflessibili in linea ...