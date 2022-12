Corriere dello Sport

Nel suo futuro ci sarebbe l'altra squadra di, il Betis. E l'ipotetico posto lasciato libero da Isco sarebbe preso da Luis Alberto . L'interesse per lui è noto da tempo, il dieci ...Perché l'1 - 1 dinon porta a nuove aperture per il primo posto nel girone, ormai ad ... Camara, da dietro, raccoglie e loancora a Belotti che, a porta vuota, pareggia. Tutto questo ... “Il Siviglia cede Isco: Luis Alberto interessa ancora” In Spagna, secondo El Gol Digital, si parla del Mago della Lazio in orbita andalusa: gennaio mese decisivo SPAGNA - Isco in uscita dal Siviglia, Luis Alberto di nuovo in lista acquisti. Sarebbe questo ...Venticinque i giocatori convocati dal tecnico Manuel Pellegrini, tra cui anche un ex nerazzurro. Mini ritiro per gli spagnoli in vista della partita, con anche un ex nerazzurro tra i convocati. Si tra ...