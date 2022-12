Francia | otto condanne per la strage di Nizza del 2016 Pene dai due ai 18 anni di carcere

(Di martedì 13 dicembre 2022) Arrivano inleper l’attentato di. La Corte d’assise speciale di Parigi ha condannato gliimputati per ladel 14 luglio, festa della presa della Bastiglia incostata la vita a 86 persone, acomprese fra i due e i 18di. Quel giorno sulla Promenade des Anglais di, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un franco-tunisino di 31, seminò morte e terrore scagliando il camion che guidava sulla folla riunita per i fuochi d’artificio e i concerti della festa nazionale francese. L’uomo, che fu ucciso nei minuti seguenti all’attentato dalla polizia, investì la folla procedendo a zig-zag e sparando ...

Sul banco degli imputati c'eranopersone con un grande assente: l'autore dell'attentato che ha ... ancora un autogol: la borsa di Parigi supera la City di Londra secondo Bloomberg, Macron ...anni fa capitava spesso che i nostri clienti non sapessero dove si trovava la Polonia su una ... negli Stati Uniti, ine in Danimarca e fornisce anche una dozzina di ristoranti stellati ...A Mont-Saint Aignan (Francia) giovedì 15 e venerdì 16 è in programma l’European Championship Division B Men, che nel quale è in palio il posto per la rassegna continentale che si giocherà in Italia ...Sono stati giudicati tutti colpevoli gli imputati, sette uomini e una donna, nel processo della strage del 14 luglio 2016 sulla Promenade des Anglais, dove ...