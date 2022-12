E’ Glik l’oro di Cannavaro | con lui in campo una media da promozione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNessun gol al passivo nelle ultime due partite, un balzo in avanti deciso nella classifica dedicata alle migliori difese del torneo, tanti elogi alla solidità. I difensori del Benevento strappano applausi e si godono il sereno dopo settimane turbolente.può sorridere, l’iniezione di fiducia è quanto mai opportuna in un periodo di forzati cambiamenti. Il Pallone d’oro, grazie alle due vittorie consecutive su Parma e Cittadella, ha migliorato notevolmente il suo ruolino di marcia portandosi a soli due punti dalla zona play off. Un dato puramente indicativo, come si è affrettato a precisare lo stesso allenatore nel post gara, perché il campionato ha già dimostrato di poter raggiungere un alto grado di imprevedibilità. Sta di fatto che il Benevento per risalire la classifica ha sposato la tesi della difesa come miglior attacco. Se le ...