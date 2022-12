Coppia di turisti presa a sassate in strada | lei muore | marito gravissimo

(Di martedì 13 dicembre 2022) In Marocco unadi anzianifrancesi è stata aggredita eda un uomo, che la polizia marocchina ha definito uno 'squilibrato', e la donna è morta in seguito in ospedale per ...

In Marocco unadi anzianifrancesi è stata aggredita e presa a sassate da un uomo, che la polizia marocchina ha definito uno 'squilibrato', e la donna è morta in seguito in ospedale per la gravità ......due persone hanno creato hotel inesistenti in cui prenotavano finti soggiorni agli ignari, ...di truffatori Inoltre ai due indagati, una, sono stati contestati i reati di indebito ...In Marocco una coppia di anziani turisti francesi è stata aggredita e presa a sassate da un uomo, che la polizia marocchina ha definito uno «squilibrato», e la donna è ...Attenzione alle truffe sul web. E' proprio nel mondo della rete che due persone hanno creato hotel inesistenti in cui prenotavano finti soggiorni agli ignari turisti, a cui chiedevano ...