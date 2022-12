Vieira | “Napoli forse nemmeno al 60% della condizione Volevamo prendere un giocatore in prestito”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il, dopo l’amichevole vinta per 3-1 con il Crystal Palace, ha terminato la sua avventura nel ritiro ad Antalya ed è già ripartito per tornare in Italia. La squadra di Spalletti si ritroverà così a Castel Volturno mercoledì 14 dicembre. Mentre gli azzurri sono già sulla via del ritorno, il club inglese è rimasto ancora ospite del resort Regnum Craya di Belek. Così il tecnico del Crystal Palace, Patrick, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Fuorigioco“. Ecco quanto evidenziato:, Anguissa Ultime notizie, l’elogio didopo l’amichevole con il Crystal Palace “Fisicamente siamo più avanti rispetto al. Abbiamo una preparazione migliore anche perché il 26 dicembre riprende la Premier League. Il, invece, penso non ...