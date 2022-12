Traffico Roma del 12-12-2022 ore 18 | 00

(Di lunedì 12 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto Iniziamo dalla situazione sulla A1Napoli dove segnaliamo un veicolo in fiamme tra la A24-teramo e la diramazioneSud verso Napoli stare attenzione sempre sulla 1 file in direzione Napoli tra la diramazione dinord e Guidonia Montecelio sulla carreggiata esterna del raccordo code tra laFiumicino la diramazione diassurda interna Invece sì in coda tra la Cassia bis e la Salaria è ancora tra la Bufalotta e la Appia auto in coda anche sulla tangenziale Tra l’olimpico e la Salaria verso San Giovanni in direzione del Foro Italico code tra il viale Castrense l’ aquila e tra Batteria Nomentana e la Salaria incolonnamenti anche sul tratto Urbano della A24 direzione raccordo in via della ...

RomaDailyNews

, 12 dicembre 2022 "Altro tema è la questione dell'immigrazione. Si parla di cambio di rotta, ma ... In Italia non si entra illegalmente, vogliamo combattere ildi essere umani e le morti in ...Eugenio Patanè , Assessore ai Trasporti e alla MobilitàCapitale, ha rilevato che "se ... Bisogna lavorare sulla diminuzione delprivato e della proprietà di autovetture attraverso ... Traffico Roma del 12-12-2022 ore 13:30 - RomaDailyNews Un bus con 41 bambini a bordo è uscito fuori strada a Roma. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, precisamente alle ore 13,50, in via Tiburtina incrocio via ...La giunta provinciale di Bolzano ha ottenuto la conferma del finanziamento dal Pnrr per il progetto della funicolare Merano-Scena e per il potenziamento delle linee di autobus nella zona. (ANSA) ...