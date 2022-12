Sci alpino | Coppa del Mondo Val Gardena 2022 | programma | orari | tv | streaming In calendario superG e 2 discese

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La Valtriplica! Nel fine settimana “della storia”, ovvero quello in cui si disputerà la gara numero 100 (nella 55a edizione in assoluto) la Saslong non vivrà le previste due gare, bensì 3. Ladel-2023 di sci, infatti, ha deciso di fermarsi un po’ più a lungo sulle nevi italiane e si disputerà anche la discesa che è stata cancellata a Beaver Creek (Stati Uniti) nel corso del fine settimana statunitense. A questo punto, quindi, ildella Valprevedrà una discesa nella giornata di giovedì 15, unvenerdì 16 e la canonica discesa del sabato, il 17 dicembre. Le prove, a questo punto, saranno anticipate di un giorno e si disputeranno martedì 13 e mercoledì 14. Unsempre più ...

È stata quindi formata una squadra a terra con il Soccorso della Guardia di Finanza che è salita con pelli di foca in direzione dell'infortunato. Quando lo hanno raggiunto, hanno ...

Ultima delle tre giornate delle Fis Master Cup, oggi, a Veysonnaz (Svizzera), con in programma il Gigante e, nella categoria 55 - 59 anni, successo di Roberta Persico (Sc Pila; 1'10"05)...

Calendario sci alpino oggi: orari domenica 11 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara

VAL D'ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lucas Braathen ha vinto lo Slalom in Val d'Isere (Francia) di sci alpino dopo una splendida seconda manche. Il norvegese ha chiuso la gara con il tempo complessivo ...