Export in crescita nella Bergamasca | nel terzo trimestre +14 | 4% rispetto al 2021

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Bergamo. Il valore delle esportazioni bergamasche neldell’anno totalizza 4.855 milioni di euro, che è del 14,4% superioreal corrispondente periodo dell’anno precedente, contro variazioni del +18,5% per la Lombardia e del +20,6% per l’Italia. È proprio della Lombardia il contributo più ampio allasu base annua dell’nazionale. Le esportazioni bergamasche continuano a registrare una dinamica congiunturale positiva, ma in attenuazione nel confronto con ilprecedente. Le importazioni sono state pari a 3.641 milioni, crescendo tendenzialmente del 31,0%, contro il +26,2% della Lombardia e il +44,8% dell’Italia. Con ciò, il saldo trimestrale della bilancia commerciale per Bergamo è positivo per 1.214 milioni, inferiore al saldo del ...