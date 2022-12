Vanity Fair Italia

... Knives Out 2 Triangle of Sadness Miglior attrice in un film comico o musical Lesley Manville, La signora Harris va a Parigi Margot Robbie, Babylon Anya Taylor - Joy, The MenuThompson, Il ...... Kala Bhairava/Rahul Sipligunj) Premi per la televisione Miglior serie drammatica Better Call Saul The Crown House of the Dragon Ozark Scissione Miglior attrice in una serie drammaticaD'Arcy ... Emma: «Papà, canto solo per te. Non so più cosa sono»