Donna di 103 anni | nata nel 1919 | festeggia il compleanno con una festa da ballo liscio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Si dice che l’età sia solo un numero. Io a questo ci credevo, quando ero giovane abbastanza da non avere gli spasmi alla schiena e le ginocchia gementi che oggi sono compagni costanti. Ovviamente, dentro si è dell’età che ci si sente, questo possiamo ritenerlo vero. Anche se l’usura imposta ai nostri corpi sembra determia limitare ciò che possiamo e non possiamo fare. Invecchiare fa parte della vita e una grande maggioranza di noi è costretta ad accettare che ci sono cose nella vita che dobbiamo lasciarci alle spalle, nel passato, man mano che si avanza con l’età. Queste cose includono spesso attività che comportano un certo sforzo fisico per il nostro corpo. Come, ad esempio…..ballare. L’articolo prosegue sotto la foto: Credit / YouTube – 6ABCPerò una signora del Woodbury, nel New Jersey woman, Mary Capasso, ha recentemente sfidato queste ...

In pensione con QuotaFra le novità più importanti c'è Quotache prenderà il posto di Quota 102 in scadenza. Poi, la proroga di Opzionecon alcune modifiche (forse) e di Ape Sociale ......"adeguate risorse" per i contratti pubblici e del Tpl e sul capitolo delle pensioni "rende ancora più penalizzante e discriminante l' opzione" peggiorando "la situazione attuale con quota...La riforma Fornero va incontro anche a chi lavora da quarant’anni e ha iniziato quando era maggiorenne. Prorogata l’Ape social, ma solo per le categorie in difficoltà. Si attende la conferma per Opzio ...Con la riforma di Opzione donna, la nuova Quota 103 e la rivalutazione degli assegni, andare in pensione nel 2023 può essere meno vantaggiosa. Vediamo insieme chi rischia di essere penalizzato. Le ...