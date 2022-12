Borrell | oggi adotteremo sanzioni molto dure contro l' Iran

approveremo un pacchetto di sanzioni molto duro verso l'Iran". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josepsottolineando che Teheran continua a negare di aver mandato ...E in apertura di seduta,, uno dei primi atti riguarderà uno dei dossier su cui non può essere ... l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e la sicurezza comune Josep- un ...Altri quattro italiani nell’inchiesta a Bruxelles sulla corruzione dal Qatar. Mentre gli inquirenti danno la caccia ai conti offshore in cui potrebbero essere transitati i soldi. E la polizia… Leggi ...L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, spera che lunedì l’UE-27 possa approvare il nuovo ciclo di sanzioni contro la Russia in risposta all’intensificazione d ...