Bologna prima per qualità della vita | scivolano Milano e Roma

, seguita da Bolzano e Firenze: questo il podio delle province con la migliore qualità della vita nel 2022 secondo l'indagine annuale del Sole 24 Ore. E' la quinta volta in 33 anni che la ...Il luogo migliore in cui vivere in Italia è all'ombra delle due Torri. È- seguita da Bolzano e Firenze - la provincia con la migliore qualità della vita nel 2022. ...emiliana arriva, ...(ANSA) - BOLOGNA, 12 DIC - La provincia di Bologna è al primo posto per la qualità della vita nella classifica annuale stilata dal Sole 24Ore. Guadagna cinque posizioni e scalza Trieste, soprattutto ...MILANO (ITALPRESS) – La 33ma edizione dell’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, certifica la leadership di Bologna, seguita ...