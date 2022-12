Ultime Notizie Roma del 11-12-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 dicembre 2022)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio lo scandalo delle presunte tangenti del Qatar eurodeputati funzionari del Parlamento Europeo si allarga e colpisce soprattutto il gruppo dei socialisti tra le persone che c’è anche Eva kaili la politica greca è stata arrestata è sospesa dal suo ruolo di vicepresidente della Camera dopo il ritrovamento in casa sua di tacchi di banconote secondo le indagini sarebbero mazzette pagate dal Qatar per influenzare la reputazione dei paesi in Europa intanto a Brescia è stato convalidato l’arresto per le persone in pratica coinvolte in questo in questo o in questa situazione per favoreggiamento in stiamo parlando di Maria con Leoni e Silvia pranzo moglie e figlia dell’ex deputato del PD Antonio Panzeri sospettato di essere intervenuto politica me beneficio di Qatar e Marocco ...