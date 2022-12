Pallamano femminile | Serie A | Pontinia chiude al comando la prima parte di stagione

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) Cassa Ruralecompleta alladelladiA per quanto riguarda la. Le laziali, abili questo fine settimana ad imporsi per 27 a 26 su Cassano Magnago, mantengono ilto assoluto dopo l’undicesima giornata della regular season con un solo punto di scarto su Jomi Salerno. La temibile compagine campana, a differenza dei diretti rivali, si è imposta per 36 a 21 su Securfox Ferrara, team che di diritto si contenderà i quarti di finale di Coppa Italia. Le prime otto compagini del campionato si sfideranno per la rassegna tricolore, evento che commenteremo dal 2 al 5 febbraio. AC Life Style Erice ha saputo primeggiare per 25 a 20 su Cellini Padova, mentre Mezzocorona ha avuto la ...