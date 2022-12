OneWeb in orbita con la rivale SpaceX

(Di domenica 11 dicembre 2022) Laha piazzato in40 satelliti della 'per il collegamento con internet dall'. Si tratta della seconda missione della compagnia inglese dopo lo stop all'utilizzo dei vettori russi a causa dell'invasione dell'Ucraina.

Il Cubesat, con una massa di circa 14 kg, seguirà un'simile a quella utilizzata da CAPSTONE ,... con il lancio dei 40 satelliti di. Per tale ragione il Falcon 9 ha dovuto utilizzare la ...Nella dichiarazione ufficiale si legge che "con 502 satelliti inha completato quasi l'80% della sua costellazione di prima generazione, con solo altri tre lanci rimanenti per ...Nella tarda serata di ieri (ora italiana) SpaceX ha lanciato 40 satelliti dedicati alla connettività Internet e realizzati dalla società OneWeb. Il lancio è avvenuto con successo portando la costellaz ...