Non si farà la pista ciclabile | avrebbe dovuto collegare piazza Notarbartolo con il Duomo di Monreale

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 11 dicembre 2022) La Greenway checon ildinon si. Il comune di Palermo ha deciso di utilizzare per altri scopi i fondi che erano stati accantonati per costruire la, lunga circa 12 km (di cui 10 sul territorio del capoluogo). La Greenwayripercorrere il tracciato della ferrovia Lolli--Camporeale, realizzata negli anni ’30 del secolo scorso e mai entrata in esercizio. Il progetto fa parte del Patto per il Sud della città di Palermo. Venne sottoscritto il 30 aprile 2016 dal presidente del consiglio Matteo Renzi e dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. La giunta palermitana decise in ...