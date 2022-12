Lensa Ai | esplode il fenomeno delle foto trasformate in avatar Ma fate attenzione

Ma il magazine americano 'ArtNews' dà l'allarme: 'Attenzione,sta usando le vostre immagini per allenare la propria intelligenza artificiale. Infatti le foto potranno essere usate da Prisma AI, ...Ma il magazine americano 'ArtNews' dà l'allarme: 'Attenzione,sta usando le vostre immagini per allenare la propria intelligenza artificiale. Infatti le foto potranno essere usate da Prisma AI, ...Sui social è un tripudio di ritratti creati con l’intelligenza artificiale: grazie alla app Lensa Ai, è esploso il fenomeno “guarda come sarei, se fossi un fumetto”. Attraverso l’uso di un potente ...Prendere le opere di artisti e darle in pasto agli algoritmi di app come Lensa AI è stato classificato come pratica predatoria e sui social se ne sta discutendo parecchio ...