La guerra delle spie | Aldo Giannuli a TPI | “In Ucraina tutti i servizi di intelligence hanno fallito”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Che ruolo ha l’nel conflitto in corso?«Isegretiseguito molto male la vicendagià da prima dell’attualepochi informatori, soprattutto gli occidentali. Le informazioni che filtrano sono scarse e contraddittorie: cioè ne sappiamo molto poco». Nel suo nuovo libro “in”, edito da Ponte alle Grazie, sostiene che siano stati commessi molti errori in questa, quali?«Fin dall’iniziosbagliato, dando per scontato che l’sarebbe crollata in breve tempo». Soprattutto a Mosca.«Da una parte Putin è stato influenzato dalla sbagliata valutazione del ritiro Usa dall’Afghanistan, considerata una tale disfatta che ...

Formiche.net

... sicuramente però posso denunciare la totale incompetenzaistituzioni europee nel capire e di conseguenza gestire il mercatomaterie prime. L'abbraccio stretto tra alta finanza e ...... la giovane donna dalla pelle scura patrona del Messico eAmeriche. ' No estoy yo aquí que ... trova le sue radici nei viaggi verso il santuario della Vergine iniziati quando finì la... La guerra delle spie, dalla Guerra fredda a oggi Però il fatto che sin dall’inizio i militari non credessero in questa guerra può gettare luce sulle contrapposizioni tra lo Fsb (l’intelligence civile interna, ndr), che ha spinto per il conflitto e ...SAN BIAGIO - Angelina Marcon è la signora più longeva della Marca. Ieri nella sua casa di Spercenigo ha spento 111 candeline. Un record assoluto per il trevigiano, dove ci ...