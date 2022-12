Juve | paura e speranze per il reduce dal Mondiale | giallo sulle condizioni - Top News

(Di domenica 11 dicembre 2022) Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'incubo è ancora vivo per l'attaccante bianconero, che di fatto sta lottando contro la fastidiosa sindrome già dall'ultima parte della scorsa stagione, tra passi ...

La speranza della, al momento, è che i dieci giorni di riposo concessi al 22enne gli consentano almeno di lasciarsi alle spalle il dolore. Dusan, poi, verrà valutato al ritorno alla Continassa, ...... 'I 3 punti pro'; 'L'analisi completa dell'ordinanza del GIP'. Ovviamente, ampio spazio anche ... 'Giroud eroe di Francia, semifinale da'; 'Albiceleste quanti veleni, Brasile: sogno Guardiola'.Le parole dell'ex centrocampista della Juve Marchisio sul Mondiale in Qatar: dalla vittoria del Marocco fino all'Argentina di Paredes ...Le parole del difensore giallorosso Elena Linari ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in vista della sfida al vertice in programma domani contro la Juventus. Queste le sue parole: La qualificazion ...