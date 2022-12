Olanda-Argentina | aperto un procedimento | Messi rischia grosso

(Di sabato 10 dicembre 2022) Le prime partite dei quarti di finale dei Mondiali in Qatar sono state emozionanti, in particolar modo si è registrata la clamorosa eliminazione del Brasile contro la Croazia. Anche la seconda partita si è conclusa ai calci di rigore, la sfida si è decisa a favore dell’contro l’e compagni hanno staccato il pass per la semifinale, di fronte proprio la Croazia. La partita traha fatto molto discutere anche per il comportamento dei calciatori argentini contro gli olandesi, considerati antisportivi. Si sono verificati tanti episodi, dallo sfottò subito dopo il rigore di Lautaro Martinez alla brutta frase dia Weghorst al faccia a faccia trae Van Gaal. La Fifa ha deciso di aprire un. La ...

Il match dei quarti di finale del Mondialedi calcio tracontinua a far discutere: la partita, ricca di emozioni, è stata caratterizzata da momenti di tensione tra le due selezioni, dentro e fuori dal campo. In particolare il dibattito ...Commenta per primo Il ct dell'Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull': 'Non darò consigli a Van Gaal, ma non è facile far giocare Messi arrabbiato. È emozionante vedere Leo esprimersi ...La Disciplinare della Federcalcio internazionale potrebbe sanzionare le due Federazioni DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Non si placano le polemiche post gara dei quarti di finale dei mondiali in Qatar tra ...La Rai fa il pieno di ascolti per i primi due quarti di finale del Mondiale in Qatar grazie alle due partite di ieri.