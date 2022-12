Aria di festa da Prénatal | look speciale per il Natale 2022

Leggi su lopinionista

(Di sabato 10 dicembre 2022) C’èdida, arrivano tantissime novità perfette per gli incontri natalizi e il prossimo Capodanno, capi eleganti e ricchi di dettagli che renderannoildi ogni bambino. Per le bimbe vestini e gonne in tartan e tulle luccicante da abbinare alle t-shirt impreziosite da rouches e volant e dalle maxi stampe della dolcissima Minnie, nel più classico rosso, ma anche nel super chic e attuale abbinamento blu e beige con tocchi dorati. Per chi preferisce invece la praticità di uncon pantaloni, tante alternative tutte da abbinare, come il modello taglio palazzo con vita stretta da una finissima cintura dorata. I maschietti si trasformano invece in veri piccoli ometti tra i gilet e i cardigan a rombi, per le occasioni più formali ...