(Di sabato 10 dicembre 2022) A conti fatti il 2022 passerà alla storia come una stagione decisamente anomala sotto tre aspetti puramente statistici: per la bassa percentuale di partite vinte e per i pochi punti Atp racconti dal ...

Tiscali

Il vecchio record apparteneva ache nel 1018 chiuse l'anno con 9045 punti (il serbo detiene il record del maggior numero di punti, stabilito nel 2016 con 16585). Con i punti conquistati ...Questi gli ipotetici quarti di finale:- Auger Aliassime, Nadal - Ruud, Rublev - Tsitsipas e- Zverev. Nole e Rafa Ma andiamo per ordine:, cinque volte campione al Foro ... Alacarz e Djokovic: percentuali di vittorie tra le più basse Dal primo quarto Slam di Musetti, al taboo finali per Krajinovic, passando per la prima vittoria in un major di Cerundolo. La nuova stagione si apre con diversi atleti pronti a ritoccare i propri reco ...Novak Djokovic è riuscito a rendere straordinaria una stagione che rischiava di essere fallimentare. Il fenomeno serbo ha pagato a carissimo prezzo la sua scelta di non vaccinarsi contro il Coronaviru ...