Tredicesime più “leggere” | colpa di mutui e bollette

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Se negli scorsi anni i lavoratori dipendenti italiani hanno aspettato con ansia la tredicesima per fare (e farsi) un regalo di Natale, quest’anno sembra proprio che vi rinunceranno. La mensilità aggiuntiva sarà impiegata soprattutto per far fronte al caro, alle tasse e per il mutuo (per chi ne ha uno), soprattutto visto il recente aumento dei tassi imposto a livello centrale europeo. Insomma, anche in questo caso il sostegno l’italiano se lo fa in casa, e a dirlo è Codacons che stima il valore complessivo della trecidesima mensilità in 47 miliardi di euro che andranno nelle tasche di 34 milioni di lavoratori dipendenti e pensionati, per una quota netta, tolte le trattenute Irpef, di circa 35 miliardi di euro. Le previsioni di impiego della tredicesima “Leggera”, quindi, perché investita immediatamente dagli italiani per far fronte a spese che l’anno ...