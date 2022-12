Prende il reddito grillino senza requisiti. Ma le toghe assolvono lo straniero

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Per il tribunale manca la prova del dolo del reato. Il camerunense non comva bene l'italiano, da qui l'errore nella compilazione della domanda per ottenere il

ilmessaggero.it

Inoltre, possono richiedere ildi cittadinanza, i cittadini stranieri che sono titolari di un permesso di soggiorno per protezione internazionale In ogni caso, per aver diritto aldi ...Se c'è un solo contribuente, il coefficiente è 1 e quindi situtto il. Dunque se vive da solo, ilmassimo che dà diritto ad ottenere il bonus è esattamente di 15 mila euro (15 ... Migrante prende Reddito di cittadinanza senza averne diritto, assolto: non comprendeva l’italiano Per il tribunale manca la prova del dolo del reato. Il camerunense non comprendeva bene l'italiano, da qui l'errore nella compilazione della domanda per ottenere il reddito ...Un cantiere ancora aperto: è quello delle agevolazioni con il superbonus al 110%. All’interno della maggioranza di governo, infatti, non si attenua il pressing soprattutto di ...