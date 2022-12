Lombardia | Majorino | ' Moratti e Fontana in difficoltà | rafforzare nostra coalizione'

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - "Mentre consumo chilometri penso una cosa banale. Il centrodestra esprime, nei fatti, due candidati.(innei sondaggi) e. Oggi dalla Lega in consiglio regionale sono usciti tre consiglieri. In altre parole: l'alleanza che ha governato sin qui per 28 anni mostra più di una crepa (e non parliamo dei risultati effettivi dell'azione di governo...). Per questo la dico semplice: il nostro dovere è rendere più forte possibile laproposta, la". Lo scrive Pierfrancesco, candidato del centrosinistra alle prossime regionali in, sul suo profilo Facebook. "Liste civiche, movimenti politici, amministratori locali, cittadine e cittadini: il mio appello è rivolto a ...

I candidati inInsono tre al momento i candidati. Per il centrodestra si ... Il centrosinistra schiera l'eurodeputato dem Pierfrancesco. In fase di definizione un'intesa ...I candidati in lizza I candidati alla presidenza della, al momento, sono tre: per il ... per il centrosinistra si è delineata nelle ultime settimane la figura di Pierfrancesco; ...Milano, 9 dic. (Adnkronos) - 'Mentre consumo chilometri penso una cosa banale. Il centrodestra esprime, nei fatti, due candidati. Moratti ...Via libera all’allungamento della tornata elettorale: lunedì urne aperte fino alle 15 Elezioni regionali, si voterà in due giorni in Lombardia e nel Lazio, domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Il co ...