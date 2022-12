(Di venerdì 9 dicembre 2022) Al via il cantiere di Forza Italia in vista delle elezioni il rinnovo del consiglio regionale e della presidenza. Chiamati a raccolta tutti gli attivisti

ilGiornale.it

TORINO - Autotorino, primo dealer automotive italiano, attraverso le sue 62 sedi di Piemonte,, Emilia - Romagna, Veneto e Friuli - Venezia Giulia, sia chiudere un 2022 in crescita, con una proiezione di fatturato pari a 1,6 miliardi di euro, in aumento del 14,5% sull'anno ...... prima dell'inizio della rappresentazione del Boris Godunov chela stagione teatrale. Durante ... accolta dal sindaco Giuseppe Sala e dal presidente della Regione, Attilio Fontana. ... Lombardia, Fi avvia i lavori. Il 17 incontro con Berlusconi Al via il cantiere di Forza Italia in vista delle elezioni il rinnovo del consiglio regionale e della presidenza. Chiamati a raccolta tutti gli attivisti ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...