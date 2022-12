Jasmine Carrisi | La Verità Sul Flirt Con il Figlio di Biagio Antonacci!

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tre anni fa c’è stato veramente untrae Giovanni Antonacci. I due figli d’arte, si sono frequentati per breve tempo. Solo ora viene fuori laed é stata proprio la figlia 21enne di Albano a raccontarla al settimanale Chi. E’ stata anche l’occasione per la giovane di rivelare qualcosa di doloroso sul suo passato. Ecco cosa ha raccontato!spiffera tutto sulcon Giovanni Antonacci Nell’estate del 2019, erano circolate molte indiscrezioni circa una presunta relazione trae Giovanni Antonacci,del celebre cantante. Ricordiamo che Giovanni è anche nipote di un altro mostro sacro della musica italiana, Gianni Morandi. Giovanni ...

, figlia 21enne di Al Bano e Loredana Lecciso , ha confermato di aver avuto un flirt con il nipote di un famoso cantante italiano.non si nasconde più: ecco con chi è ...Come riportato anche da Dagospia, propriosi sarebbe fatta scappare alcuni dettagli nel corso di un'intervista rilasciata a Chi. Addirittura, stando a quanto affermato dalla ...Al Bano torna in tv con una sorpresa pazzesca: così non lo abbiamo mai visto. Il pubblico aspetta già con ansia, svelati alcuni misteri ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...