Furto in un liceo nel Napoletano | rubati 15 computer portatili

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antimo (Na) – Questa notte i Carabinieri della tenenza di Sant’Antimo sono intervenuti presso il“Laura Bassi” per una segnalazione di. Sul posto hanno rilevato che qualcuno aveva forzato la grata di una finestra e portato via 15. Avviate indagini per comprendere la dinamica e individuare la mano che ha compiuto il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

Furto in liceo nel Napoletano, rubati 15 computer portatili - Campania Questa notte i Carabinieri della tenenza di Sant'Antimo sono intervenuti presso il liceo "Laura Bassi" per una segnalazione di furto. Sul posto hanno rilevato che qualcuno aveva forzato la grata di un ...