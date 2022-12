Filamenti #5 | è ora di fare i conti con l’eredità del pensiero razzista

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Parliamo della recente vicenda di Albino, dove una ragazza italiana nera è stata insultata, aggredita e ferita da un ragazzo bianco in un qualsiasi lunedì sera in un locale del paese. Il fatto riprende questioni non di poco conto a livello di responsabilità collettiva. Quali sono le ragioni sociali del razzismo di casa nostra? Come possiamo, a partire da queste riflessioni, prendere coscienza del fatto che abbiamo un problema?