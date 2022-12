Estrazioni 10eLotto di dicembre 2022

Il calendario delledi Lotto,e Superenalotto tornerà poi alla normalità a partire da martedì 13 dicembre.Estrazione Lotto Superenalotto 8 dicembre, ci sono le nuove date Discorso diverso, invece, per quanto concerne il Lotto e il. Lein origine previste per l'8 dicembre non slittano ...L'estrazione di giovedì 8 dicembre è stata posticipata ad oggi venerdì 9 dicembre per la coincidenza con la festa dell'Immacolata ...Per la parrocchia saranno valutati aspetti, artistici, tecnici, teologico, personaggi, simbolico. Il concorso, alla sua seconda edizione, è rivolto alle Parrocchie e alle famiglie dei paesi della Dioc ...