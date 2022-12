Droga | arrestata coppia

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nelle prime ore di questa mattina 9 dicembre gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di Volante presso l’U.P.G.S.P. della Questura di Lecce, hanno tratto in arresto D.A.D un 42enne e P.D. una 23enne, entrambi di Gagliano del Capo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, porto ingiustificato di materiale esplodente, porto ingiustificato in luogo pubblico di armi o componenti di armi comuni da sparo, ricettazione. I FATTI Intorno alle ore 02.00 di questa mattina gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di volante per il controllo del territorio procedevano al controllo di un’autovettura dai vetri oscurati che percorreva le vie cittadine. Gli occupanti del veicolo, un uomo ed una donna, venivano identificati per D.A.D un 42enne già noto alle forze dell’ordine e P.D. una 23enne, entrambi di Gagliano ...