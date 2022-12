Cagliari-Perugia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I sardi per ritrovare una vittoria che manca da tempo per provare a rilanciarsi, gli umbri per contro a sperare nella salvezza.si giocherà domenica 11 dicembre 2022 alle ore 12.30: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I rossoblù non vincono da sette turni ed ora la classifica inizia a farsi molto preoccupante con appena tre punti di vantaggio sulla zona playout. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta di Ternia decidere è stato un calcio di rigore di Falletti. Gli umbri sono sempre fanalino di coda del campionato malgrado una serie positiva che dura da quattro turni. Nell’ultimo sono stati fermati in casa dalla Spal. LE...