Senza Agnelli | la Juve può tornare centrale in Europa | il motivo

... Nedved, Cherubini e Gabasio: 'AA (Andrea, ndr) chiede informazioni sulla situazione di CR7. Sottolinea come questi sia andato viacurarsi di finalizzare la sua posizione riguardo la ..., tramite la sua IFI subentra a Gualino in molte aziende minori, stabilisce i suoi nuovi ... È un risultato importante che i Musei Reali non avrebbero potuto raggiungereil sostegno della ...Supercazzole alla Consob, salari fantasma, plusvalenze per salvare i bilanci. Il club degli Agnelli affronta i giudici penali e sportivi con un cda nuovo.La 'Gazzetta dello Sport' pubblica una mail del manager Vincenzo Ampolo all'ormai ex CdA della Juventus riguardo il debito da 19 milioni di euro nei confronti di Cristiano Ronaldo: 'AA (Agnelli,ndr) c ...